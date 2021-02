Por cuaresma, Jefe de Salud de Tuxtepec llama a vendedores al manejo adecuado de alimentos

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que inició la cuaresma, el Jefe de Salud Municipal Abel Jiménez Gómez, anunció que ya iniciaron a notificar a los vendedores ambulantes que ofrecen alimentos, así como a los comercios que venden mariscos, las recomendaciones que deben de seguir para evitar la descomposición de alimentos.



Explicó que por el momento se les invita a cumplir con todas las recomendaciones y medidas como son el lavado y la desinfección de frutas y verduras que vayan a consumir crudas, así como hervir adecuadamente los alimentos, así como mantener los espacios limpios, sanitizarlos con una solución clorada esto en caso de que ofrezcan alimentos, pero también hacen las recomendaciones al momento de comercializar mariscos.



Se les pide además de usar cubrebocas, cubrepelo, guantes, y tener un recipiente con agua, posteriormente a los exhortos, agregó que, iniciarán operativos para constatar que los comerciantes y vendedores ambulantes cumplan con lo indispensable.



Y es que dijo, que las altas temperaturas provocan que los alimentos se descompongan con más rapidez, y lo que puede provocar infecciones gastrointestinales.



La Jefatura de salud, tiene registrados a 130 vendedores ambulantes que ofrecen comida, y en caso de que algún consumidor se enferme o constate que le vendieron alimentos en malas condiciones puede poner su queja por escrito en la Jefatura de salud, con la finalidad de supervisar que en ese establecimiento cuiden la forma y preparar lo que ofrecen

