Por covid-19 fallece otro presidente municipal en Oaxaca

-Suman 17 los presidentes municipales que han fallecido por covid

Redacción

Luego de ser intubado por complicaciones de covid-19 en una unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con los servicios de salud, a la edad de 52 años, fallece Amado Vásquez, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Miahuatlán.

Por su parte, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, expresó sus condolencias a los familiares del edil por medio de su cuenta de twitter.

“Lamento el fallecimiento de Amado Vásquez, quien fuera presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Miahuatlán; mis condolencias a sus seres queridos”, externó el gobernador a través de twitter.

Cabe mencionar que en lo que va de los últimos meses suman 17 presidentes municipales quienes han fallecido en el Estado por complicaciones de Covid-19 y 20 más se han contagiado.

El gobernador, indicó que Oaxaca continúa en semáforo naranja y en esta semana se encuentra en los 300 medios bajos (menos de 300 contagios al día), además que durante la semana del 14 al 20 de febrero, la entidad se colocó en una meseta en el número de contagios, al no registrar incrementos mayores a los reportados a finales de diciembre de 2020 y enero de 2021.

Sin embargo, señaló que las localidades con mayor movilidad y los mayores núcleos de población, aún tienen un número considerable de personas en incidencias de contagios confirmados y número de casos activos.

Finalmente, exhortó a continuar con las medidas de sanitización como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el quedarse en casa, se puede continuar en esta tendencia.

