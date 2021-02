Instala gobierno estatal cajero de actas de nacimiento en Tuxtepec; sirven para realizar otros trámites

-Esto ayudara a agilizar los trámites en expedición de actas y aligerar la carga a las oficialías del Registro Civil en el municipio.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. – A partir de este lunes comenzó el funcionamiento del cajero automático para la entrega inmediata de actas de nacimiento para los habitantes de Tuxtepec y municipios cercanos, con lo que se espera ofrecer una mayor atención a la población de forma automatizada.



La expedición de las actas de nacimiento es uno de los tramites de mayor demanda en el Registro Civil, y este sistema digital también ofrece la opción de tramitar este documento perteneciente a otras entidades, además, contempla la facilidad de realizar trámites de la Secretaría de Movilidad, entre otros. Es decir, acepta el pago automático.



La titular de la primer Oficialía del Registro Civil en Tuxtepec, Aury Alonso Bravo, indicó que esta máquina instalada en los bajos del palacio municipal, a un costado del Club Rotario, se encuentra bajo resguardo del mismo ayuntamiento.



La finalidad, reiteró, es que el equipo ayude a agilizar los trámites de los ciudadanos para que puedan adquirir sus documentos sin necesidad de realizar una larga fila en la oficialía.



La funcionaria indicó que respecto a los trámites que se realizan en el Registro Civil, el kiosco digital sólo expide actas de nacimiento, por lo que las oficinas continuarán sus trámites de forma normal, pues además, cuando existen cambios en las actas deben realizarse en la oficialía.



Finalmente llamó a la ciudadanía a realizar buen uso de esos equipos, los cuales también se instalaron en otras oficialías de los municipios de la región de la Cuenca.

