Habitantes del fraccionamiento “Los Álamos” en Oaxaca exigen reparación de drenaje

-Se manifestaron en las oficinas de la dirección de obras públicas del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del fraccionamiento “Los Álamos” de la capital oaxaqueña, se manifestaron la tarde de este lunes en las oficinas de la dirección de obras públicas, para exigir a las autoridades municipales la reparación de la red de drenaje.



Una de las manifestantes comentó que este problema afecta a unas 20 viviendas que se ubican sobre la calle de Xaquiatoo y hasta el momento las autoridades no han reparado el problema, a pesar de que ya acudieron a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO).



Mencionaron que hace cinco meses aproximadamente acudieron a esta dependencia para reportar el problema y hasta el momento no han sido atendidos, además refirieron que el gobierno municipal les comentó que no cuentan con el recurso para reparar la falla.



Asimismo dieron a conocer que desde hace 27 años el fraccionamiento no ha sido atendido por las autoridades, por esta falta de mantenimiento aseguraron que la red de drenaje se encuentra colapsada y esto provoca olores fétidos por las aguas negras, finalmente mencionaron que en caso de no obtener respuesta por parte de las autoridades, iniciarán con bloqueos en varios puntos del centro histórico de la ciudad capital.

