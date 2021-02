Con 48 casos nuevos de Covid, Tuxtepec ocupó el tercer lugar la semana pasada

-Los municipios que más reportaron casos fueron la ciudad de Oaxaca y Salina Cruz.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El municipio de Tuxtepec, cerró la semana pasada en tercer lugar a nivel estatal, en lo que a casos nuevos respecta ya que se confirmaron 48, así como un promedio de 31 casos activos por día, siendo los dos primeros lugares Oaxaca y Salina Cruz.

Al inicio de la semana, el municipio reportaba 7 casos nuevos, siendo 1 791 los que se reportaban hasta este día; el martes 16 eran 11 casos nuevos, el miércoles sumaban 4 casos nuevos y lo que sumaban 1 806 casos.

El jueves este municipio de la Cuenca del Papaloapan, solo sumó un caso y durante el viernes se confirmaron 17 casos nuevos, sumando hasta ese día 1 824, siendo 40 los casos nuevos en esta semana, más los que se reportaron durante el fin de semana.

Aunado a eso, durante el corte de este 21 de febrero la región de la Cuenca del Papaloapan tiene una ocupación hospitalaria del 51.6%.

Al inicio de esta semana, en la región de la Cuenca se reportaban 2 363 casos confirmados, así como 299 defunciones, y hasta este 21 de febrero ya suman 2 423 casos confirmados así como 304 defunciones y todavía como activos están 45 casos; por lo tanto son 60 casos registrados en la semana en toda la región y 5 defunciones.

