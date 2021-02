BanOaxaca, pretende invertir 300 mdp en créditos para empresas del estado

-Es la misma cantidad que invirtieron durante el año pasado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El titular de BanOaxaca, Igmar Medina Matus, informó que tiene una meta de invertir en este 2021 de 300 millones de pesos (mdp) en créditos para micros, pequeñas y medianas empresas del estado, ya que esta cantidad fue la misma que se invirtió el año pasado.

Explicó que tienen fondos de garantías que entregan en coordinación financiera, y debido a que durante el año pasado colocaron los 300 mdp, este año esperan que sea igual, lo que se ve reflejado en que fue un año difícil para el sector comercial.

Así mismo, dijo que cuentan con diversos programas para apoyar a todos los empresarios del estado, si no a varios sectores incluyendo el de jóvenes.

Señaló que tienen una bolsa de 1 mdp, para el programa de jóvenes, 2 mdp más para el programa de Mi Mercado Diferente, y otros 7 mdp para el programa de mujeres que inspiran.

Aunado a esto, dijo el funcionario estatal, que hay otros 2 mdp para el programa de palabra a la mujer, así como en el de microcréditos a 30 millones de pesos, para las microempresas del estado.

De estos 300 mdp que se invirtieron en el estado en créditos para empresas 300 pequeñas y medianas empresas en el estado, un 30% de éstas fueron de la Cuenca del Papaloapan o lo que es igual que 40 mdp se han quedado en la región.

