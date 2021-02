Retiene Caligua a funcionarios del INPI en Valle Nacional

-Exige pavimentación en caminos de comunidades

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este sábado por la tarde un grupo de manifestantes de Valle Nacional encabezados por Fernando Caligua, retuvieron a personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) utilizando al ayuntamiento como bunker, donde además les exigían más pavimentación de carreteras para comunidades como San Felipe de León y Arroyo de Banco, situación qué había iniciado días antes cuando bloquearon esta dependencia, en la capital del Estado.

Se comentó, que estas personas provenientes del INPI habían arribado a este municipio, con la encomienda de iniciar un diálogo con las personas y de supervisar las obras carreteras que se han hecho en los últimos años, ya que en los últimos años se habían registrado quejas por las malas condiciones en que fueron hechas, según reportes de los mismos habitantes de Arroyo de Banco y de la zona alta de este municipio.

Después de varias horas de diálogo, se informó que los funcionarios fueron liberados en la madrugada de este domingo aun sin conocerse, a que acuerdos llegaron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario