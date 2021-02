¡Golpe a la corrupción! Las plazas de maestros no se venden: IEEPO

-En estrecha colaboración con la FGEO se contribuye en las investigaciones y el seguimiento de presuntos fraudes relacionados con la supuesta venta y tráfico de plazas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de febrero de 2021.- En un compromiso permanente con la legalidad, justicia y transparencia, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para el apoyo en las investigaciones y el seguimiento de presuntos fraudes relacionados con la supuesta venta y tráfico de plazas.

El pasado 05 de febrero, la Fiscalía dio a conocer la detención de un empleado del instituto acusado como probable responsable de tráfico de plazas y servicios. Recientemente, por el mismo delito, fue rehaprendida otra persona más que se encontraba en libertad condicional y por incumplimiento de sus obligaciones procesales ahora se encuentra en prisión preventiva.

Ante ello, el IEEPO que encabeza Francisco Ángel Villarreal, refrenda su compromiso de velar por la normatividad y los derechos de las y los trabajadores de la educación, así como por el patrimonio de este instituto, cumpliendo con lo establecido por la ley y los procedimientos normativos para la admisión al Sistema Educativo Nacional.

De esta manera, rechaza el fraude por supuestas ventas de plazas así como cualquier acto de corrupción, condicionamiento y formas ilegales de otorgar un espacio laboral dentro del IEEPO.

Es de destacar que para la admisión al Sistema Educativo Nacional existen procedimientos legales, debidamente transparentados que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El IEEPO enfatiza que no permite actos de corrupción o hechos fraudulentos que atenten contra la legalidad y el patrimonio de las personas que pueden ser víctimas de un engaño por los delitos de tráfico de plazas y servicios, falsificación de documentos, firmas y demás transgresiones a la ley, mismas que son consideradas y sancionadas como graves por las instancias correspondientes.

Por consiguiente, se seguirá colaborando con la Fiscalía para las investigaciones en proceso contra otros docentes o trabajadores administrativos involucrados en actos de corrupción.

Por lo anterior, se pide a las y los afectados, así como a la sociedad en general, a no dejarse engañar y denunciar situaciones de este tipo ante la Fiscalía General del Estado o para acompañamiento y asesoría comunicarse a la Dirección de Servicios Jurídicos del IEEPO al número telefónico: 951 502 58 78.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario