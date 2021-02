Fiscalía General, detiene a dos presuntos homicidas en Tuxtepec

-Agentes Estatales de Investigación aprehendieron a J. S. C. y J. A. B. R., quienes habrían privado de la vida al masculino J. A. J. T. en abril de 2020, en jurisdicción de San José Chiltepec.

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de febrero de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cumplimentó orden de aprehensión contra dos sujetos señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado en agravio del masculino J. A. J. T., cometido en abril de 2020, en jurisdicción de San José Chiltepec, región de la Cuenca.

Se trata de los imputados J. S. C. y J. A. B. R., quienes fueron aprehendidos por Agentes Estatales de Investigación en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y presentados ante la autoridad judicial que los requirió, dando cumplimiento a la orden de aprehensión asentada en la causa penal 13/2021.

Los hechos se suscitaron el 14 de abril de 2020, aproximadamente las 11:00 horas, cuando los imputados probablemente privaron de la vida a la víctima con disparos de arma de fuego, al encontrarse en un banco de grava denominado “La Borda”, ubicado en inmediaciones de San José Chiltepec.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia atrajo la investigación –a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca-, iniciando las diligencias correspondientes a través de su personal multidisciplinario, logrando la ubicación, aprehensión y presentación ante el Juzgado de Control de los probables homicidas, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

En delitos de alto impacto, la Fiscalía General compromete exhaustivas investigaciones, presentando ante la justicia a quienes atentan contra la paz e integridad de las y los oaxaqueños.

