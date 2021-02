Estudiantes de la UNISTMO denuncian hostigamiento, violencia y acoso de profesores

-Piden a la Fiscalía y a la DDHPO que investiguen el caso y la renuncia de tres catedráticos, dos de ellas mujeres.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Istmo (UNISTMO) campus Ixtepec, denunciaron a tres profesores por ejercer actos de violencia, acoso, discriminación, intimidación y repudio en contra de alumnos y alumnas de la institución, esta situación señalaron los denunciantes, tiene casi dos años.

En ese sentido exigen la renuncia inmediata o separación definitiva de la profesora Monsserrat Sánchez Moreno, a quien señalan de flagrante violación a su derecho a recibir una educación profesional libre de discriminación y violencia psicoemocional, además mencionan que la profesora ha encabezado un ambiente hostil entre la comunidad universitaria.

Asimismo piden la salida de Héctor Ortega Martíez, a quien acusan de violentar sus derechos a recibir una educación libre de violencia, también que se investiguen los casos de hostigamiento sexual que han sido denunciados por las víctimas, además exigen una disculpa pública a los profesores y que se retracten de las falas acusaciones que han realizado en algunos medios de comunicación.

También piden a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ya la Fiscalía General del Estado, que realicen una investigación pronta y expedita sobre estos casos y que dicha investigación se lleve a cabo con transparencia y apegada a derecho, asimismo piden que se cumpla con la garantía y el seguimiento a las medidas cautelares que salvaguarden sus derechos humanos a una educación profesional libre de violencia y discriminación.

Cabe mencionar que han sido tres comunicados que han enviado a las autoridades educativas, federales y estatales, el primero de ellos fue en octubre de 2020, el segundo en diciembre de ese mismo año y el último el pasado 16 de febrero.

Señalaron que tienen temor de que por estas denuncias que han realizado, los profesores tomen represalias en contra de ellos por medio de sus calificaciones o buscar la forma de afectarlos, el documento va firmado por 68 alumnos.

