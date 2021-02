Digitalizarán a las oficialías de los Registros Civiles en la Cuenca

-Señala la Dirección Estatal que con la instalación de estos módulos digitales se busca acabar con la corrupción, así también agilizar los servicios dándole seguridad y transparencia al usuario.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la llegada de Alejandro Murat a la Cuenca del Papaloapan, también da inicio a la era de la digitalización en el Registro Civil en la región, al dotar de cajeros automáticos a diversos municipios, donde las personas ahora podrán imprimir sus actas de nacimiento de manera segura y rápida.

Ante esta nueva modalidad, el Director Estatal de los Registros Civiles en Oaxaca Cristian Hernández Fuentes, explicó que con estas acciones se busca disminuir la corrupción de quienes lucran con las necesidades de las personas para obtener un beneficio a base del desconocimiento de quienes desean obtener algún documento.

Así también explicó, que serán 7.5 millones de actas de nacimiento con las que contarán estos módulo digitales, teniendo un costo de $103 pesos por documento y también señaló, que será la misma tarifa que estarán cobrando las oficialías delos Registros Civiles en el Estado de manera tradicional.

Detalló que con la ventaja de la digitalización, ahora las personas podrán obtener sus documentos de manera transparente y segura, sin necesidad de que haya sido registrado en el Estado, ya que abundó que desde cualquier cajero podrán imprimir sus actas, aunque hayan nacido en cualquier otro estado de la República.

Resaltó que este cajero, prestará también otros servicios de recaudación, como el pago de licencias, emplacamientos, servicios del registro civil, como las bodas, lo cual indicó que estará en servicio todos los días del año y con resultados rápidos, reiterando que en tan solo 5 minutos estará resuelto el servicio que desea a través de estos módulos digitales.

Mencionó que se intenta cubrir con cajeros automáticos a todas las oficialias de la cuenca del Papaloapan, por lo que adelantó que será en los próximos días, cuando se vayan instalando estos módulos para el mejoramiento del servicio hacia la ciudadanía Oaxaqueña.

