Alejandro Murat, un gobernador comprometido con San Bartolo: Noé Ramírez Chávez.

-El alcalde tuxtepecano y el Gobernador del Estado Alejandro Murat ponen la primera piedra de lo que será este espacio hospitalario.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo Centro de Salud de 4 Núcleos que se construirá en la comunidad de San Bartolo, el Presidente Municipal de Tuxtepec afirmó que su gobierno esta en la disposición de acompañar en lo posible para que pronto la promesa del Gobernador del Estado Alejandro Murat sea realidad en beneficio para 17 mil habitantes.

En el arranque de esta obra con una inversión de 14 millones de pesos, el Alcalde tuxtepecano señaló que el Gobierno Municipal que encabeza quiere garantizar por sobre todas las cosas estrategias sólidas e inclusivas pues la salud es un derecho del que nadie debe quedar exento, por ello no dejará solos a San Bartolo y cada una de las localidades que antes del 2017 se atendían en esa clínica.

Tuxtepec, destacó, necesita de este espacio hospitalario sobre todo con la aparición de la pandemia de COVID-19 que ha sometido a una gran exigencia a los sistemas de salud pública y ha puesto de manifiesto en todo el mundo las desventajas para las poblaciones que no cuentan con la infraestructura adecuada.

Reconoció el trabajo conjunto con un sector salud comprometido con la prevención y atención de este virus pero se ven limitados por falta de espacios por eso, el compromiso que hizo el Gobernador Alejandro Murat con San Bartolo para construir su Centro de Salud da mayor esperanza en la lucha contra esta enfermedad.

El alcalde tuxtepecano invitó a la compañía constructora para que durante el proceso de construcción de este Centro de Salud se generen empleos para los habitantes del lugar y de esta manera se puedan ayudar en su economía familiar.

Comentarios

