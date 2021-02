Panistas se pronuncian a favor de candidatura de Javier Villacaña, es la mejor opción señalaron

-Dijeron no tener ningún problema personal o de interés con la Diputada panista Alejandra Morlán, sin embargo dijeron que Villacaña es la mejor opción.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de afiliados del Partido Acción Nacional (PAN) de la capital oaxaqueña, se pronunciaron a favor de que el priísta Javier Villacaña Jiménez sea el candidato por la coalición “Va por Oaxaca” a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez.

Julio Tronco Silva, quien fue integrante de la dirigencia estatal del PAN, mencionó que muchos panistas de la capital consideran que la mejor opción para construir y abonar para que Oaxaca de Juárez tenga un repute, es el proyecto que encabeza Villacaña Jiménez.

Agregó que hoy más que nunca es necesario dejar atrás las diferencias políticas y construir un frente común que haga contrapeso al partido que está llevando a México al desastre, además de que Morena podría utilizar todo el aparato gubernamental para favorecerse en la elección.

Asimismo indicó que el actual gobierno municipal que encabeza Oswaldo García Jarquín ha dejado mucho que desear, por ello reiteró que es importante que una persona con experiencia y que demostró con trabajo su capacidad para gobernar la ciudad de Oaxaca.

Al referirse a la Diputada Federal Alejandra Morlán y también aspirante a la candidatura por la Presidencia de la capital, dijeron no tener ningún problema personal o de intereses, sin embargo refirieron que Villacaña Jiménez sería la mejor opción, finalmente comentaron que esta no sería la primera ocasión que un priísta fuera candidato del PAN, pues en el 2018 Samuel Gurrión y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva fueron sus abanderados.

