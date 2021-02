Hay confianza en proceso interno de Morena para selección de candidatos: Fredie Delfín

-Señaló que Morena sigue siendo la mejor opción por los resultados que ha dado el gobierno federal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local Fredie Delfín Avendaño comentó que existe confianza en el proceso interno de Morena para la selección de los candidatos a cargos de elección popular, por el momento dijo que están a la espera de que se nombren a las personas que serán los candidatos, esto de acuerdo a la encuesta que se realizará.

Señaló que en la reunión que tuvieron legisladores federales y locales, así como la dirigencia estatal y el consejo estatal de Morena con su dirigente nacional Mario Delgado, es una muestra de la unidad que existe al interior del partido, lo cual les ayudará a llegar consolidados a las campañas.

Asimismo indicó que Morena sigue siendo la mejor opción, pues se le ha dado respuesta a la ciudadanía a pesar de la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, mencionó que el objetivo es del gobierno federal que encabeza el Presidente López Obrador, es la de beneficiar a las familias mexicanas.

En cuanto a sus aspiraciones políticas, dijo que por el momento está enfocado en sus actividades como integrante de la actual legislatura local y atendiendo a los habitantes de Valle Nacional y demás municipios de la cuenca del papaloapan.

Con relación a la manifestación por parte de habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán, el legislador manifestó que son temas particulares que tendrán que ser atendidos por la dirigencia estatal, apegándose en todo momento a los estatutos de Morena.

