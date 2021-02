Este viernes se registraron 276 casos nuevos de COVID-19, suman 39 mil 296 acumulados: SSO

-Se han recuperado 35 mil 660 personas y fallecido 2 mil 786

-Importante el uso del cubrebocas, la sana distancia y lavado frecuente de manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de febrero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte de este viernes 19 de febrero, se han registrado 276 casos nuevos de COVID-19, que suman 39 mil 296 acumulados en la entidad.

Durante el panorama epidemiológico, el jefe de la Unidad de Equidad de la Dirección de Atención Médica de los SSO, Ramsés Enrique Guevara Zárate, expresó que se tienen notificados 61 mil 512 casos, de los cuales 17 mil 574 han sido negativos, cuatro mil 642 son sospechosos, 35 mil 660 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan 10 defunciones, que suman dos mil 786 acumulados.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno, Valles Centrales, contabiliza 27 mil 150 casos confirmados y mil 489 defunciones; Istmo tres mil 235 y 451 muertes; Mixteca tres mil 199 y 253 decesos, Tuxtepec dos mil 409 y 304 defunciones, Costa mil 936 y 180 muertes; y la Sierra mil 367 y 109 decesos.

Los 276 casos nuevos de COVID-19 se registran en 66 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 86, Santa Lucía del Camino 28, Santa Cruz Xoxocotlán 19, San Juan Bautista Tuxtepec 17, San Antonio de la Cal nueve, Santa María Atzompa siete, Salina Cruz seis, el resto cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Guevara Zárate dijo que hay 850 casos activos, de los cuales la Jurisdicción de Valles Centrales contabiliza 604, Mixteca 70, Istmo 51, Costa 46, Tuxtepec 45 y Sierra 34.

De las dos mil 786 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 287, 636 y 409 respectivamente. Por sexo, mil 818 son hombres y 968 mujeres. Las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, este viernes se registran 17 hospitales al 100%, hay 361 camas ocupadas, 241 están disponibles de un total de 602, lo que representa el 60% global.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales registra 208 camas ocupadas por pacientes con COVID-19, seguido del Istmo con 66, Tuxtepec 32, Mixteca 27, Costa 24 y Sierra cuatro.

Señaló que hay seis centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud Urbano 1, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad.

Finalmente exhortó a la población a respetar los principios de cuidados y de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas de manera correcta y obligatoria, la sana distancia y hábitos como el estornudo de etiqueta.

