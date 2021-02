Destina Murat 52 mdp en apoyos a productores ganaderos, seguridad y emprendedores en Tuxtepec

-Dijo que en lo que va de su mandato, ha destinado más de 500 millones de pesos a Tuxtepec

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado el Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa arribó a Tuxtepec, acompañado de su esposa Ivette Moran y de los Cuenqueños Gabriel Cué Navarro Secretario de SEDAPA y Gabriela Pérez López Directora del INJEO, haciendo presencia en el teatro del pueblo para hacer entrega de apoyos, gestionados por los mismos funcionarios públicos de la región.

Ahíi mismo, el mandatario hizo entrega de maquinarias agrícolas, mobiliarios, drones, aves de corral para productores y ganaderos de varios municipios de la región y equipamiento a la policía municipal, así también como a jóvenes emprendedores, por lo que mencionó que fue alrededor de 52 millones de pesos la inversión que estan destinando a estos sectores, para reactivar la economía de la zona.

También aseguró que en lo que va de su mandato, a destinado más de 500 millones de pesos a este municipio, así también ha asistido en continuas ocasiones refrendando su amistad con el actual edil Noé Ramírez Chávez, situación que abona a que Tuxtepec, sea uno de los municipios con mas inversiones estatales.

Dijo que su visita a esta ciudad no se debe a situaciones políticas, sino que se debe al compromiso que tiene con el pueblo de Tuxtepec, por lo cual estará atendiendo hasta en el último momento de su mandato.

Más tarde visitó el mercado central, donde llevó las unidades móviles para los locatarios de ese lugar, recorrió las calles en construcción con el edil municipal y culminó su gira, con la visita a las instalaciones del DIF Municipal.

