Demanda Congreso a municipios omisos, elaborar sus planes municipales de desarrollo

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 20 de febrero de 2021.- El Congreso local exhortó a los ayuntamientos omisos que no han elaborado sus planes municipales de desarrollo, a trabajar para integrarlo, a la mayor brevedad posible, y delinear de esta forma las estrategias de trabajo a favor de la población.

Para esta Soberanía es importante que los municipios posean este documento, para dar certeza a la ciudadanía, que sus autoridades cuentan con una planeación para lograr el desarrollo en materia social, cultural, económica y muchos otros, en beneficio de todos sus habitantes.

El Plan representa las bases de las políticas públicas municipales, que tendrán el objetivo de alcanzar un desarrollo territorial en beneficio de la población.

Además, marca las directrices a los agentes, representantes de barrios, secciones y autoridades auxiliares que forman el Consejo Municipal de Desarrollo, para conocer cuáles serán los proyectos priorizados a los que se les asignará recursos para ejecutarlos.

La elaboración de este documento se ajusta a lo establecido en los artículos 43 y 68 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, y su implementación contribuye a un trabajo articulado de las capacidades municipales, un manejo eficiente y transparente de la hacienda pública.

El exhorto legislativo, impulsado por el diputado Timoteo Vásquez Cruz, fue aprobado por el Pleno Legislativo de urgente y obvia resolución.

