Con manifestaciones, reciben a Alejandro Murat en la Cuenca

-Inconformes pedían mesa de atención al Gobernador, ante la falta de compromisos cumplidos con CODECI y por la construcción de una clínica en San Bartolo.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Militantes del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) y habitantes del ejido San Bartolo en el municipio de Tuxtepec, se manifestaron previo a la llegada del Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, quien arribaría a la ciudad para la entrega de diversos apoyos.

Primero se hizo presente la organización de CODECI, quienes se plantaron a la entrada del teatro del pueblo para que el Gobernador bajara a hablar con ellos, algo que no sucedió, de la misma manera habitantes de San Bartolo arribaron al lugar para exigir la construcción de su centro de salud que desde el 2017 derribaron para construir uno nuevo, sin embargo, explicaron que había falta de responsabilidad de las autoridades implicadas, pues argumentaron que fueron olvidados durante la pandemia, porque jamás contaron con un lugar para atender a sus enfermos.

Más tarde, arribó Gaudencio Torres Pereda Dirigente de CODECI, quien a su vez tachó de inoperantes a los representantes del Gobierno del Estado en la Cuenca, por no atender las demandas de su militancia y ahora, exigían una audiencia con el ejecutivo estatal para que les diera una respuesta sobre esta situación, pidiendo tratar con él de manera directa y no con intermediarios, ya que por eso habían dejado de lado las manifestaciones.

Por su parte los habitantes de San Bartolo, luego del evento sostuvieron una pequeña reunión con el gobernador, donde señalaron que desde hace ya casi 4 años que la clínica no funciona, a lo les aseguró que se presentaría el día de mañana domingo en el ejido, para dar inicio con esta obra.

Cabe mencionar que es la primera vez que el Gobernador Alejandro Murat visita Tuxtepec, desde que el edil Noé Ramírez Chávez tomó las riendas de la administración, tras la muerte de Fernando Bautista Dávila por covid-19.

