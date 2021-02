Suma Oaxaca 39 mil 020 casos acumulados y dos mil 776 muertes por COVID-19

-Se registran 810 contagios activos

-Reitera SSO el llamado a evitar realizar reuniones o acudir a lugares concurridos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de febrero de 2021.- Este jueves 18 de febrero, Oaxaca registró en las últimas 24 horas, 206 nuevos casos por COVID-19 y 26 decesos, de acuerdo con el informe epidemiológico de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Con estos contagios confirmados, la entidad llegó a los 39 mil 020 pacientes positivos, de los cuales 810 son activos y hay dos mil 776 muertes asociadas a esta enfermedad, destacó la jefa de la Unidad de Epidemiología de la institución, Yuko Nakamura López.

Por sexo, los datos indican que los hombres siguen siendo la población más afectada por el SARS-CoV-2, pues del total de casos acumulados, 20 mil 669 son varones y 18 mil 351 mujeres.

Detalló que a la fecha se han notificado 61 mil 136 personas con síntomas relacionados a la infección viral, 17 mil 439 ha sido negativos y 35 mil 434 se han recuperado.

Describió que Valles Centrales contabiliza 26 mil 941 casos confirmados y mil 483 fallecimientos, Istmo tres mil 223 y 449 muertes, Mixteca tres mil 188 y 253 pérdidas humanas, Tuxtepec dos mil 388 y 303 defunciones, Costa mil 928 y 179 fallecimientos, Sierra mil 352 y 109 muertes.

Sostuvo que los 206 casos nuevos de COVID-19 se distribuyen en 73 municipios, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez con 39, Huajuapan de León 27, Santa Lucía del Camino 13, Santa Cruz Xoxocotlán con ocho e igual número en Villa de Zaachila. Así también se identificó por primera vez un contagio en la localidad de Santiago Miltepec.

La experta mencionó que el día de hoy, 16 centros médicos registraron el 100% de saturación, al reportarse del 17 al 18 de febrero el ingreso hospitalario de 30 nuevos pacientes, por lo que hay un 59.3% de ocupación en general, es decir hay 361 camas ocupadas, 248 disponibles de las 609 existentes en la red de nosocomios para la atención a la pandemia.

Respecto a la atención médica, señaló que del global de casos acumulados desde el pasado 14 de marzo, seis mil 453 personas han sido hospitalizadas y 32 mil 567 han cursado la patología respiratoria en sus domicilios, con vigilancia médica.

Finalmente, Nakamura López recordó que es de suma importancia que las y los oaxaqueños siga implementando las medidas de protección como: la sana distancia, uso de cubrebocas y el lavado constante de las manos, así como evitar realizar reuniones o acudir a lugares concurridos, ya que de esta manera se contribuye a la baja de contagios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario