Protestan en Tuxtepec, para exigir construcción de Centro de Salud en San Bartolo demolido hace 3 años

-Con la promesa de una obra que mejoraría las instalaciones, la clínica fue derribada en febrero de 2018 a pesar de estar en funciones; en su lugar, solo existe un terreno con maleza.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Habitantes del Ejido San Bartolo, en Tuxtepec, se manifestaron contra el gobierno estatal ante la nula atención para la construcción del Centro de Salud, que fue demolido hace tres años y del que no se ha iniciado la obra.

A través de una reunión convocada por el agente municipal Paulino Soto, los inconformes se reunieron en el domicilio que ocupaba la clínica, para exigirle al gobernador del estado que cumpla con el compromiso, pues la población quedó desamparada en la atención a la salud.

Mediante esta asamblea, el agente municipal recordó que son más de 18 millones de pesos los que se invertirían en la obra, pero hasta ahora ninguna autoridad, ni local, ni los Servicios de Salud de Oaxaca dan respuesta sobre el destino del dinero, así como tampoco indican alguna fecha de inicio de la obra.

Esta obra, también la ha exigido la misma Sección 35 del SNTSA a través de a Subsección 03, pues sus trabajadores también fueron afectados con esta demolición.

Los inconformes planean manifestarse durante la visita del gobernador Alejandro Murat, quien arribará a la ciudad de Tuxtepec este sábado 20 de febrero.

Los asistentes a la reunión, expresaron que les fue quitado un servicio que aunque carente de espacio e insumos, era funcional y no solo los habitantes del ejido se beneficiaban con este centro médico, también asistían comunidades circunvecinas de la zona.

Ahora se ven en la necesidad de acudir a más de 20 km a obtener una cita médica, ya que el único Centro de Salud del municipio se encuentra hasta la colonia Loma Alta o deben acudir, a una clínica particular.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario