Por veda electoral, Bienestar adelantará 2 bimestres en pago de programas Federales; también beneficiará a la Cuenca

-Señala la Delegada Regional que el Gobierno Federal tomó esta decisión para no entorpecer el proceso electoral.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La Delegada Regional de los Programas Federales en la Cuenca del Papaloapan Yesenia Barbosa Arcury, confirmó que se adelantará el pago de dos bimestres de los apoyos federales a los beneficiarios de los distintos programas, ésto debido a la cercanía de las campañas electorales, pues dijo que se esta buscando no entorpecer este proceso.

De esta manera explicó que en el mes de marzo, se estarán pagando los apoyos de 68 y más, becas Benito Juárez, así también para los discapacitados, por lo que mencionó que a través de los Servidores de la Nación se estarán notificando a los beneficiarios próximamente para que sepan la fecha en que se entregarán estos apoyos, no sin antes pedir que estos eventos se seguirán con las estrictas medidas de seguridad, por lo que espera que se respeten.

Por otro lado, informó que la construcción de los bancos Bienestar lleva un avance del 90% en la región y en lo que respecta al de Valle Nacional, dijo que hasta el momento va sin incidente alguno, por haberse construido en la comunidad de Monte Flor.

Sin embargo comentó que haya sido buena o mala idea construirlo en ese lugar, lo importante es que ese banco se quedará en ese municipio, ya que de otra manera se hubiera instalado en otro lugar, lo que estancaría el flujo económico de ese lugar.

Aseveró que el Gobierno Federal tiene la mejor intención de trabajar para seguir apoyando a las familias mas pobres de la región y por eso, indicó que el trabajo se ve reflejado en la cuenca, al lograrse duplicar el padrón de beneficiarios en tan solo 3 años y teniendo siempre prioridades como el caso del adulto mayor, que son los mas vulnerables por la situación actual.

