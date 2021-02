Por segunda ocasión habitantes de San Juan Mazatlán, retiran bloqueo carretero

-La SEGEGO informó que se llegaron a acuerdos para solucionar de manera pacífica las demandas de los pobladores.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Fueron diez días los que estuvo bloqueada la carretera federal 185 a la altura de la agencia de Boca del Monte por parte de habitantes del municipio de San Juan Mazatlán Mixe, fue alrededor de la media noche de este jueves cuando el bloqueo fue retirado, informó la SEGEGO por medio de su cuenta oficial de twitter.

Este es el twitt que publicó la dependencia: “La #Segego reconoce la voluntad y disposición por alcanzar acuerdos en beneficio de San Juan Mazatlán, Mixe; finaliza el bloqueo en la carretera federal 185; privilegiamos el diálogo con el firme compromiso de solucionar de manera pacífica los conflictos sociales en el Estado”.

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero se entabló una mesa de diálogo en dónde se llegó al acuerdo de que el edil entregara los recursos de los ramos 33 y 28, sin embargo los manifestantes pidieron que también se les entregaran los recursos de estos ramos correspondientes al año 2021.

Al conocer que el ayuntamiento no contaba con esos recursos, nuevamente activaron el bloqueo en esta importante vía de comunicación entre los estados de Veracruz y Oaxaca y que comunica a las regiones de istmo y la cuenca, con el levantamiento de este bloqueo la circulación en la zona quedó restablecida.

