Por motivo del “Día del Gato” realizarán Concurso de Dibujo Infantil en Tuxtepec

-La galería de arte “Espacio 90” de Rosy y Stephanie Bracomontes son quienes tuvieron esta iniciativa

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este 20 de febrero se celebrará el “Día del Gato” y por tal motivo la galería de arte en Tuxtepec Oaxaca “Espacio 90”, lanzó la convocatoria de dibujo infantil para que los niños puedan expresar mediante una pintura como es que cuidan a estos animalitos.

La galería que pertenece a las artistas plásticas Rosy y Stephanie Bracamontes, realizó la invitación a través de un cartel y de esta forma invitan a los niños a que participen. Las características que deberá tener el dibujo serán: Técnica libre en 1/4 de cartulina, además que tienen que mostrar como los gatos los inspiran, como los cuidan o el momento favorito que tienen con ellos.

Para inscribirse lo tendrán que hacer a través de la página de Facebook de “Espacio 90” y mandar un mensaje vía Messenger con los siguientes datos: Foto del dibujo, nombre completo del niño o la niña, domicilio, edad y teléfono de contacto. Por ser niños, los padres de familia podrán apoyar a mandar los requerimientos.

Las categorías a participar serán de 7 a 9 años y de 10 a 15 años; los dibujos podrán enviarse hasta antes del 25 de febrero y la premiación será el 28 del mismo mes. Cabe destacar que se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría.

