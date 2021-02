Por conflicto entre comunidades de Jacatepec, retienen a funcionarios municipales

-Esta situación inició por una obra que se construye para un abrevadero lo que provocó diferencias entre estos dos pueblos y funcionarios que trataron de mediar con el diálogo pagaron las consecuencias

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Funcionarios públicos de Santa Maria Jacatepec fueron retenidos en la comunidad De Nuevo Malzaga municipio del mismo nombre, esto luego del nulo intento de destrabar un conflicto interno que surgió entre la misma comunidad, con la comunidad vecina de Adalberto Vélez.

Esta situación inició por una obra que se construye para un abrevadero de ganado en Vélez, sin embargo parte de esta obra pasa por los terrenos de Nuevo Malzaga por lo que se negaron a dar autorización para que la tubería sea instalado en su predio, por lo que invitaron a las autoridades municipales para que solucionaran este asunto, algo que no ocurrió y por la falta de negociación decidieron detener a los representantes del ayuntamiento de Jacatepec, hasta que pueda haber una solución.

Se comenta que en su momento bloquearon la carretera de la Reforma- Ayotzintepec, sin embargo reconocieron que estaban arrastrando sus problemas a personas que nada tenían que ver, por lo que decidieron retener a los funcionarios que hasta el momento, permanecen encerrados en la agencia de policía de ese lugar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario