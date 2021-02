Oaxaca primer lugar nacional en violencia política revela empresa consultora

-Integralia consultores dio a conocer un estudio en el que Oaxaca registra el mayor índice de violencia política durante el actual proceso electoral.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- De acuerdo con un informe publicado por la empresa Integralia Consultores, Oaxaca es la entidad con mayor violencia política del país en lo que va del actual proceso electoral, el periodo de estudio comprende de septiembre a diciembre de 2020. la gráfica revela que los cinco estados con mayor violencia política son Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Jalisco.

En el reporte Oaxaca suma siete personas fallecidas y una lesionada por violencia política, el estudio contabiliza el número de asesinatos, secuestros y agresiones en contra de precandidatos, candidatos, militantes de partidos políticos, servidores públicos, activistas y periodistas.

Además señala que el 59 por ciento de los incidentes fueron en contra de funcionarios en activo, 23 por ciento en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 11.48 por ciento en contra de exfuncionarios y 6.6 por ciento en contra de periodistas, asimismo se detalla que la mayor parte de estos ataques se han registrado entre las 12 del día y las 7 de la noche.

El hecho violento más reciente fue el asesinato del Presidente Municipal de Chahuites en el istmo de Tehuantepec ocurrido el pasado 4 de febrero, el 21 de enero fue privado de la vida Fidel Heras Cruz, quien se oponía a la construcción de una presa hidroeléctrica, Heras Cruz fue asesinado en Santiago Jamiltepec en la región de la costa.

