Mario Delgado evade hablar de caso Félix Salgado Macedonio

–Será la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena la que emita una resolución y será acatada

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Mario Delgado evadió responder sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, quien busca la candidatura al gobierno de Guerrero, a pesar de ser señalado de violación, situación que los propios estatutos del partido no le permitirían ser candidato.

Delgado Carrillo se limitó a decir que será la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena la que se encargue de determinar la situación de Salgado Macedonio y cuando se tenga dicha resolución, se dará a conocer a la opinión pública y que se acatará el fallo que emita la comisión.

Y es que en las últimas semanas grupos feministas en el estado de Guerrero se han pronunciado en contra de que Félix Salgado Macedonio sea elegido como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, ante las denuncias por violación qué hay en su contra, sin embargo el propio Presidente López Obrador ha minimizado dichas acusaciones.

Lo último que dijo el mandarino nacional sobre el caso en la conferencia matutina, es que “ya chole” con ese tema, asimismo Delgado Carrillo comentó que en Morena se ha trabajado para respetar y haber valer los derechos de las mujeres.

