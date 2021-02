Liberan a cinco funcionarios de Jacatepec, acuerdan reunión para dar fin al conflicto

-En la noche, tras la llegada del Presidente de Jacatepec fueron liberados los 5 funcionarios de este municipio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la retención de cinco funcionarios de Santa María Jacatepec en la comunidad de Adalberto Vélez, y de dialogar con el Presidente Municipal Víctor Raúl Hernández López, se acordó una reunión para el próximo lunes y con esto darle fin a este problema.

El Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera, explicó que los habitantes de Nuevo Malzaga así como de la comunidad vecina denominada Adalberto Vélez, acordaron reunirse y así tratar de continuar con esta obra que ayudará a los habitantes de estos asentamientos.

El conflicto surgió debido a que el gobierno municipal de Santa María Jacatepec, está realizando una obra que consiste en un abrevadero en la comunidad de Adalberto Vélez, sin embargo el agua la van a tomar de la comunidad de Nuevo Malzaga, lo que a los habitantes de esta comunidad no les parece, por lo tanto se negaron a la realización de esta obra.

Esta situación provocó la molestia de los habitantes de la comunidad de Adalberto Vélez, y este jueves por la tarde retuvieron a cinco funcionarios que fueron el secretario municipal, el responsable de maquinaria y de obra, así como a otros más, liberándolos por la noche.

De igual forma, para presionar bloquearon este jueves la carretera de la Reforma- Ayotzintepec.

