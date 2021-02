Legitima Congreso de Oaxaca, actuar de municipios en materia hacendaria

-Aprueba y desecha diversas Leyes de Ingresos de municipios de Oaxaca.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 febrero de 2021.- En Sesión Extraordinaria Virtual desarrollada este viernes 19 de febrero, la LXIV Legislatura del Congreso local, aprobó y desechó Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 de diversos municipios de Oaxaca.

En primera instancia, esta representación popular aprobó las Leyes de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco; Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Ciucatlán; San Lucas Camotlán, Mixe; Santa Cruz Xoxocotlán, Centro y Santa Ana Cuauhtémoc, Cuicatlán.

También, desechó las iniciativas con proyecto de decreto de los municipios de Zapotitlán Lagunas, Silacayoápam y San Pablo Huitzo, Etla, por haber presentado de manera extemporánea, en términos de la legislación vigente, sus Leyes de Ingreso Municipal.

Asimismo, en una segunda Sesión Extraordinaria Virtual, el Congreso local desechó por inconsistentes las iniciativas de los municipios de Santiago Suchilquitongo, Etla; Santa María Jalapa de Marques, Tehuantepec; Santo Domingo Tonaltepec, Teposcolula; Salina Cruz, Tehuantepec; Santa María Huatulco, Pochutla; Asunción Cacalotepec, Mixe; Santiago del Río, Silacayoapam; Santa María Xadani, Juchitán; San José Tenango, Teotitlán; San Miguel Amatitlán, Huajuapan; Santiago Jocotepec, Choapam; San Pedro Ocotepec, Mixe; Heroica Ciudad de Juchitan de Zaragoza, Juchitán; Santa María Alotepec, Mixe; Santa María Zaniza, Sola de Vega; San Lucas Zoquiapam, Teotitlán;San Pedro Yucunama, Teposcolula; Santa Cruz Xitla, Miahuatlán; Santa Lucía del Camino, Centro; San Dionisio del Mar, Juchitán y Santa Catarina Zapoquila, Huajuapan.

Las principales inconsistencias fueron que las adecuaciones propuestas en las cuotas de las iniciativas repercuten, de manera significativa, a la generalidad de la población en función a la capacidad económica de los contribuyentes. Estas propuestas de leyes tampoco se apegaron a la estructura técnica que exige Ley General de Ingresos Municipales para el Estado de Oaxaca.

También, se detectó que las actas de Sesión de Cabildo que aprobaron estos instrumentos, carecen de firma de algunos de los integrantes del cabildo, es decir, no se aprobaron por la mayoría calificada que establece la Ley Orgánica Municipal.

Además, por estas inconsistencias, la Comisión de Hacienda del Congreso de Oaxaca requirió a los responsables de solventar las observaciones; pero hicieron caso omiso, pese a que se les otorgó una prórroga para realizar dichas correcciones.

En el caso de los municipios a los cuales se desechó sus leyes de ingresos, la LXIV Legislatura prorrogó la vigencia por el resto del año 2021, de la última Ley de Ingresos aprobado por el Poder Legislativo, publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario