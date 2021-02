Jóvenes de los 25 a 40 años, los más afectados por Covid en la Cuenca

-Son más de 960 los caso confirmados en este sector de la sociedad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el inicio de la pandemia y hasta el 15 de febrero, es el grupo de edad en el que se han reportado más casos confirmados de covid, es el grupo de los 25 a los 44 años de edad, sumando 967 contagios en esta región de la Cuenca del Papaloapan.

Esta cifra es hasta el corte de este 15 febrero, y del total de casos en este grupo de edad 482 son hombres y 486 son mujeres, sumando en total 967, y lo que representa poco más del 40% del total de casos que se han presentado en la región, el grupo que ocupa el segundo lugar es el de los adultos de los 50 a los 59 años de edad.

Son ya 2 263 casos que se registran en la región, del total 1 237son hombres y 1 129 son casos que se han presentado en mujeres, lo que suma 47.5%.

En el corte que se tiene hasta esta primera 16 de febrero, se reportan además 199 defunciones en la región de la Cuenca del Papaloapan, de las cuales 4 se han presentado 4 en Soyaltepec, 3 en Santa Maria Jacatepec, 10 más en Ojitlán, 1 en San Felipe Usila, 10 en Acatlán de Pérez Figueroa, 5 en Jalapa de Díaz e igual número en Chiltepec, 11 más en Loma Bonita, 7 en Cosolapa, 2 en San Pedro Ixcatlán.

Además de 3 en Valle Nacional y 1 defunción en los municipios de Jocotepec, Santiago Camotlán, así como en Santiago Choapam.

