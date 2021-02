Incumplen ambulantes con promesa de rehabilitación de rampas para discapacitados en Tuxtepec

-El compromiso lo anunciaron tras lograr que la Policía Vial del Estado interrumpiera el operativa contra la doble fila y permitir que sus clientes en el centro de la ciudad se estacionen hasta por 1 hora.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– A más de dos semanas de prometer atención en la rehabilitación de rampas de las banquetas en el centro de Tuxtepec, como muestra de respeto y solidaridad con las personas con discapacidad, la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan BTM (Alcacup), no ha efectuado los trabajos.

A inicio de febrero, los líderes del comercio informal se comprometieron a realizar esa tarea a la brevedad para demostrar que respetan y no invaden esos espacios con los puestos ambulantes.

Así lo dieron a conocer el pasado 3 de febrero, cuando también anunciaron que lograron que la Policía Vial del Estado suspendería el operativo que impedía a la ciudadanía estacionarse en doble fila o a un lado de los puestos ambulantes, pues eso les generaba pérdida de clientes.

En ese entonces, el líder de Alcacup, Benjamín Tomás, también invitó a sus agremiados y a las personas con discapacidad a participar en la jornada, a fin de ofrecer una mejor imagen del centro de la ciudad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario