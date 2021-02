En CODESOM, priorizadas con transparencia y pluralidad obras por 153 MDP para Tuxtepec: Presidente Municipal

-La transparencia de recursos y valor a la voz ciudadana una prioridad.

-“El verdadero desarrollo es el que sirve al pueblo, depende el pueblo y cuyos frutos pertenecen al pueblo”: Noé Ramírez Chávez.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Consejo de Desarrollo Social Municipal CODESOM priorizó de manera democrática la distribución de 153 Millones 266 mil 056 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones del Distrito Federal (FAISMDF) Fondo III Ramo 33 con la participación del Presidente Municipal, Síndicos, Regidores agentes municipales, de policía y presidentes de comités de vecinos; de forma auténtica y plural fueron aprobadas un total de 208 obras que este ejercicio 2021 formarán parte de los hechos con que el actual gobierno ya retribuye a la confianza de los ciudadanos.

La mañana de este viernes se llevó a cabo la Asamblea de instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal COSESOM y priorización de obras con recursos del FAISMDF del ejercicio fiscal 2021 para contribuir al desarrollo de 208 colonias y comunidades; de acuerdo a las Secretaría Municipal la asistencia fue del 80 % de los convocados a este acto mismos que participaron simultáneamente desde diversas sedes instaladas ellas la Unidad Deportiva, el Palacio Municipal, la Expo Feria y la Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravo Ahuja atendiendo a las restricciones por la sana distancia para evitar contagio por COVID- 19.

Acompañado del Honorable Cabildo y la Presidenta del DIF Municipal Juana Durán Azamar el Presidente Municipal y en transmisión directa con autoridades auxiliares el Presidente dijo que “el verdadero desarrollo es el que sirve al pueblo, depende el pueblo y cuyos frutos pertenecen al pueblo” por ello el gobierno que encabeza desde hace seis meses le da prioridad a la transparencia de los recursos y a la voz de la ciudadanía, afirmando que el CODESOM es un ejercicio de verdadera participación para alcanzar acuerdos, compromisos y beneficios comunes; calificó a esta priorización como auténtica y plural pues se respetó la decisión de la gente para crecer de forma equitativa y justa.

Explicó que este año hubo un decremento del .96% que representa 6 millones 353 mil 366 pesos con 11 centavos del presupuesto por ajustes del Gobierno Federal y sin embargo, el gobierno municipal hace lo propio para que esto no perjudique la dinámica de crecimiento, un reto que se va a cumplir porque todos merecen un mejor destino y ,sin importar ideologías con ayuda de todos, se tendrá la entereza para encontrar soluciones en todo momento, más aún en tiempos de adversidad como se ha demostrado en esta pandemia donde las acciones y obras no se han detenido.

La priorización de las 208 obras a ejecutarse con el FAISMDF en este 2021 con los 153 millones266 mil 056 pesos fueron aprobadas por 67 agentes municipales y de policía así como 103 presidentes de comités de vecinos, quedando en las siguientes cantidades y rubros: Agua Potable, 33; Drenaje Sanitario, 38; Drenaje Pluvial, 4; Electrificación, 15; Vivienda, 1; Pavimentos, 61; Guarniciones y Banquetas, 26; Educación, 3; Calles y Caminos Rurales-Cosecheros, 8; Puentes, 3; Salud, 1 y Urbanización 15.

El CODESOM concluyó la priorización aproximadamente a las 14:30 hrs habiendo cumplido la responsabilidad que sus representados les encomendaron y dispuestos a trabajar de la mano con un Cabildo y un Presidente que sabe escuchar a sus habitantes.

