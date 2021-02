Destraban conflicto agrario en Chiltepec, acuerdan ampliación de camino para su modernización

-Esto luego de que la familia Varo aceptara el acuerdo mediante la SEGEGO y el Gobierno Municipal, para otorgar el espacio que requiera la modernización de camino

Alex de Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- Este viernes por la mañana cientos de ejidatarios de San José Chiltepec, Plan de Águila y San Isidro Naranjal, se concentraron en la Localidad de Tierra Negra, para exigir a las autoridades municipales, SEGEGO y RAN que dieran solución a este conflicto agrario que ha retrasado la pavimentación de caminos que beneficiará a las mencionadas comunidades

A pesar de que era un conflicto que se venía arastrando desde hace muchos años, donde la Familia Varo había denunciado durante algún tiempo agresiones en su contra, ademas de actos vandalicos como la quema de sus cosechas, este problema se recrudeció hace poco tiempo, cuando esta familia se negó a otorgar un espacio para la construcción de la pavimentación, obra que favorecerá a ganaderos y ejidatarios de la zona con este proyecto, gestionado ante el Gobierno Estatal.

Por su parte el edil Martín García, pidió a los representantes del Gobierno que se aplique el Estado de Derecho, para que ninguna de las 2 partes salgan afectados, también reconoció que este retraso tendrá un costo más elevado, debido que el presupuesto se aplicó en la continuidad del camino donde termina la zona de conflicto, por lo que aseguró que para concluir con este espacio de más de 1,500 metros cuadrados de pavimentación, tendría una inversión de mas de 2 millones de pesos, que buscará gestionar ante CAO y parte de las arcas municipales.

Así también Ramón Herrera Díaz representante de la SEGEGO, detalló que en el acuerdo no se especificó ninguna remuneración económica para don Rosendo Varo y familia, pues dijo que no se trata de ninguna invasión sino que se buscaban aclarar los puntos georeferenciales del camino de uso común, sin afectar a los propietarios del terreno señalado, para que se destrabara de manera pacifica este problema, que ya llevaba algunos meses entre los ejidos de las 3 comunidades y el ejidatario.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario