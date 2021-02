Denuncian imposición de esposa de edil en Xococotlán, como candidata de Morena

-Con una protesta ante el presidente nacional de Morena, Mario Delagado, los habitantes de Xoxocotlán, gobernado por el PRD, exigen evitar cacicazgo

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y simpatizantes de Morena se manifestaron para denunciar ante el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Mario Delgado, la imposición de la esposa del edil emanado del PRD, como la candidata a la presidencia del municipio por Morena.

La protesta se desarrolló a puerta del hotel donde se registró la reunión del Mario Delgado con la dirigencia estatal, entre otros actores políticos, para trabajar en la ruta del proceso electoral de este año.

Con mantas, gritos, consignas y reclamos, los manifestantes pidieron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no permita que imposición en la selección de candidatos a la presidencia municipal y a la diputación local.

Los inconformes manifestaron su rechazo al presunto registro de Tania López, esposa del presidente de Xoxocotlán Alejandro López Jarquín, como candidata de Morena, pues de ser así, no se garantiza el cambio para el ayuntamiento.

Pues López Jarquín, del Partido de la Revolución Democrática, no ha realizado obras durante su gestión, además que lo señalaron de mal uso de los recursos públicos.

De acuerdo a los manifestantes, el proyecto de la pareja es “seguir viviendo del erario público”.

