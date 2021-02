Declaran a cinco municipios en emergencia por incendios en Oaxaca

-A partir de la misma, se contará con los recursos para atender las necesidades de la población afectada.

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de febrero de 2021.- El Gobierno del Estado informa, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), que han sido declarados por la Federación a cinco municipios en emergencia derivado de los incendios forestales de los últimos días.

El encargado del despacho de la CEPCO, Siddharta Luna Hernández, indicó que, a solicitud del Gobierno del Estado, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia por la presencia de incendios forestales, en el periodo del 1 al 16 de febrero.

Los municipios declarados en emergencia por este fenómeno son: San Carlos Yautepec y San Pablo Coatlán, en la región de la Sierra Sur; San Pedro Topiltepec en la Mixteca; Santa María Peñoles, en Valles Centrales y Santo Domingo Zanatepec, en el Istmo de Tehuantepec.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades de la población afectada.

