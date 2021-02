Cumple IEEPO compromiso del gobernador Alejandro Murat de mobiliario y equipo para 31 escuelas de la Sierra Sur

-En representación del director Francisco Ángel Villarreal, el delegado de Servicios Educativos en coordinación con la Segego entregó los apoyos por una inversión de 1.3 millones de pesos.

Santo Domingo Teojomulco, Oax. 18 de febrero de 2021.- En respuesta a un compromiso adquirido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa con la Unión de Ayuntamientos de la Sierra Sur, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se entregó mobiliario, equipo y material escolar a 31 planteles de educación básica de comunidades pertenecientes a esa agrupación, en beneficio de cerca de dos mil 600 alumnos.

Con la representación del Mandatario Estatal y del Director General, Francisco Ángel Villarreal, el delegado de Servicios Educativos en Valles Centrales y Sierra Sur del IEEPO, Reynaldo César Chávez Ávila, en coordinación con personal de la Secretaría General de Gobierno (Segego), hizo entrega de los apoyos que requirieron de una inversión de 1.3 millones de pesos.

En un acto realizado en la explanada principal de Santo Domingo Teojomulco, en presencia de autoridades municipales y comités de padres y madres de familia, con apego a las medidas sanitarias decretadas, se distribuyeron equipos de cómputo, lotes de mesas y sillas para aulas, mesas de trabajo, pizarrones, material de aseo, deportivo y de oficina, así como botes de pintura.

El nuevo mobiliario y equipo otorgado en atención a las solicitudes de los planteles educativos y de crear, construir y crecer en acciones que coadyuven a fortalecer las condiciones para la preparación académica del alumnado, permitirá que cuando sea posible el regreso presencial a clases, con el semáforo epidemiológico en verde, lo hagan en mejores condiciones.

Entre los planteles beneficiados se encuentran preescolares, primarias, secundarias y telesecundarias que se ubican en los municipios de Santiago Textitlán, San Ildefonso Sola, Santa Cruz Zenzontepec, San Lorenzo Texmelucan, Santiago Minas, Santo Domingo Teojomulco, San Jacinto Tlacotepec, Santa María Sola, Santa María Zaniza y Santiago Amoltepec.

Por otra parte, en la región del Istmo de Tehuantepec, la Delegación de Servicios Educativos continuó en los últimos días con la entrega del mobiliario, equipo y material escolar a más planteles educativos, con lo que la administración del gobernador Alejandro Murat cumple los compromisos adquiridos.

Docentes, directivos y madres y padres de familia de escuelas beneficiadas reconocieron la colaboración conjunta del IEEPO en acciones educativas a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las regiones.

