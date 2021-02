Autorizan 3 centros nuevos de SEGALMEX en la zona sur del país

-Serán en total 29 en la zona

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El jefe de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) unidad operativa 26 de la zona sur, Bernardo Arturo Mortera Virgen, informó que les autorizaron 3 centros nuevos y lo que sumarán 29 centros de acopio de maíz y frijol en la zona sur del país.

Explicó que cuando iniciaron las operaciones en el 2019 tenían 40 centros, mismos que se fueron cerrando cuando las cosechas terminaban, sin embargo ya les autorizaron 16 de éstos y los cuales que van a abrir próximamente, y con esto lograr que se llegue a la meta que tienen para este año.

Serán 29 centros en la parte sur del país, con una meta de captar 40 mil toneladas de granos; de los 29, 12 estarán en Oaxaca y de éstos 6 ya están abiertos, y 6 más se van a abrir próximamente; los otros están distribuidos en Veracruz y en Tabasco.

La meta del año pasado era de captar 40 mil toneladas de grano y solo recibieron 34 mil toneladas, esto debido a la sequía que afectó algunos cultivos, sin embargo esperan que en este 2021 se logre cumplir con la meta, ya que dijo que muchos productores no quieren venderlos a intermediarios, ya que saldrían perdiendo.

Lo que se busca con estos centros de Segalmex, es seguir apoyando a los pequeños productores con el precio justo que es de 5, 610 pesos por tonelada de maíz y la de frijol de 14, 500 pesos la tonelada, además de que se les da un apoyo de flete.

