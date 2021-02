Vacuna Covid-19 es esperanza de vida y alegría, dicen abuelitos de Valle Nacional

-Valle Nacional es el primer municipio de la Cuenca en vacunar a sus adultos mayores contra el Covid-19.

-A este municipio llegó un lote de 461 vacunas

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Motivados por recibir la cura contra virus que ha acabado con miles de vidas en Oaxaca y millones en México y el mundo, los adultos mayores de Valle Nacional asistieron a recibir su dosis. Son los primeros en la Cuenca de este sector de la población.

“Esperanza de vida y alegría”, fue la definición que don Sergio Martínez le dio a la vacuna contra el covid-19, misma que ese jueves, sin dudarlo, recibió.

La espera en la plaza pública de Valle Nacional fue tolerable luego de los largos meses que han pasado en “cuarentena”, en espera de la cura.

Al lugar acudieron tanto abuelitos que fueron notificados vía telefónica por los Servidores de la nación, como aquellos interesados en recibirla, pero al no estar en la lista del primer llamado fueron regresados.

Mientras que doña Cristina se mostró serena, confiada, valiente y lista para continuar enfrentando la pandemia.

Ambos adultos mayores invitaron a todas las personas que aún no confían en esta vacuna, a que lo hagan, pues es la única forma de salvar su vida.

EL PROCESO

Resguardado por la Guardia Nacional, este jueves arribó el primer lote de vacunas de los Laboratorios Astra Zeneca a Valle Nacional para los adultos mayores.

Un total de 461 dosis fue el contenido de esta primera etapa, misma que fue distribuido por secciones en las diferentes comunidades y la cabecera municipal.

Por su parte la Delegada de los Programas Federales Yesenia Barbosa Arcuri informó que serán aproximadamente 15 mil vacunas que será aplicada en la Cuenca del Papaloapan en esta primera etapa.

Explicó que esta primera etapa es una prueba, y las dosis corresponde a un lote que enviaron para otra región, pero para que fueran aprovechadas se distribuyeron es este municipio de la Cuenca.

Barbosa Arcuri invitó a las personas que desean registrarse a acudir a las oficinas de Bienestar o a su centro integrador, para manifestar que desean vacunarse o en otros casos señaló que ya está la página oficial donde pueden registrarse y poder obtener la vacuna en un futuro cercano.

Aclaró que si una persona fue notificada para ser vacunado y se encuentra indispuesto por salud, también tendrá que ser notificados para que en este caso vayan a vacunarlos hasta su domicilio.

En este evento estuvieron presentes el edil Rey Magaña García y la presidenta del DIF Beatriz Acevedo Montoya.

