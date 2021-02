Trabajamos para mejorar los caminos rurales de Tuxtepec: Presidente Municipal

-En marcha el mejoramiento de 78 kilómetros de importantes tramos.

-Previenen problemas de desplazamiento en épocas de lluvias.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de mejorar las condiciones de las vías de comunicación en la zona rural, el Presidente Municipal de Tuxtepec anunció que se rehabilitarán 78 kilómetros de caminos rurales que conectan a diversas localidades, tareas que buscan accesos dignos y el mejor desplazamiento de cosechas y productos que favorecen la economía de las familias.

El alcalde destacó que el denominado Programa de Rastreo de Caminos Rurales tiene contemplados los siguientes 11 tramos: “Carretera Federal-La Gloria” que beneficiará también a los habitantes de Ojo de Agua y Pueblo Nuevo Ojo de Agua; “Carretera Federal-Buena Vista Gallardo” que contempla además a Arroyo Limón, La Unión y La Fuente Misteriosa.

Así también “Bethania-Paraíso Zacatal, Esperanza Arroyo La Gloria-Boca Coapa-Santa María Obispo, Arroyo Pepesca-La Mina, La Mina-Riveras del Atoyac” que también favorecerá a El Yagual, Mata de Caña y San Francisco Las Limas; “La Mina-El Desengaño” pasando por Arroyo Chiquito, San Silverio El Cedral y Palmilla.

Además del camino “Arrocera-El Jimbal” que atiende a la par al Fraccionamiento Modelo, “Alcoholera-Buena Vista Río Tonto” así como el de “Zacate Colorado-El Porvenir” que incluye a Rancho Nuevo Jonotal.

Afirmó que es compromiso de este gobierno atender esta necesidad apremiante durante todas las épocas del año pero sobre todo durante las lluvias por lo cual este trabajo preventivo ha comenzado a efectuarse implicando muchas horas de esfuerzo de personas y maquinaria para que la zona rural tengan caminos accesibles.

