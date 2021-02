Se registran 221 casos nuevos y 10 defunciones, 14 hospitales están al 100% de ocupación

-Los SSO exhortan a continuar con las medidas sanitarias, uso del cubrebocas, aplicar sana distancia y realizar frecuentemente el lavado de manos

-A la fecha se han recuperado 35 mil 233 personas de COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de febrero de 2021.- El jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), José Ramón Pintor Sill, informó que al corte de este miércoles 17 de febrero, se han recuperado 35 mil 233 pacientes de COVID-19, hoy se registran 221 casos nuevos, que suman 38 mil 814.

Señaló que se han notificado 60 mil 737 casos, de los cuales 17 mil 344 han sido negativos, hay cuatro mil 579 sospechosos y lamentablemente 10 defunciones que suman dos mil 750.

La Jurisdicción Sanitaria número uno, Valles Centrales, contabiliza 26 mil 816 casos confirmados y mil 469 defunciones, Istmo tres mil 215 casos y 446 defunciones, Mixteca tres mil 139 y 251 defunciones, Tuxtepec dos mil 383 y 302 defunciones, Costa mil 918 y 174 defunciones y la Sierra mil 343 y 108 defunciones.

Los 221 casos nuevos se presentan en 63 municipios, siendo los que mayor número registran: Oaxaca de Juárez con 69, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino 19 cada uno, Santa María Atzompa ocho, San Pablo Etla siete, San Lorenzo Cacaotepec seis, el resto cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Pintor Sill dijo que de los 38 mil 814 casos confirmados, el grupo de edad más afectado es el 25 a 44 años con 17 mil 456, seguido de 50 a 59 años con seis mil 278, y el de 65 y más años con cinco mil 171, entre otros; de este gran total, 20 mil 559 son hombres y 18 mil 255 mujeres.

Refirió que de los 831 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 583, Mixteca 76, Istmo 59, Costa 49, Tuxtepec 36 y Sierra 28.

De las dos mil 750 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 264, 632 y 406 respectivamente. Por sexo, mil 803 son hombres y 947 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, notifica 227 camas ocupadas, el Istmo 62, Tuxtepec 30, Mixteca 27, Costa 25 y la Sierra 4.

Hay 14 hospitales al 100%, lo que representa el 61.2% global. De los días 16 y 17 de febrero se registran 30 nuevos hospitalizados, hay 375 camas ocupadas, 238 están disponibles de un total de 613.

Finalmente dijo que no se debe bajar la guardia, sino por el contrario, continuar con las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, aplicar la sana distancia y el lavado de manos con agua y jabón.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario