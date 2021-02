Recibirán segunda dosis contra el covid, más de 500 trabajadores del Hospital de Tuxtepec

-Quedarán pendientes de recibir su vacuna unos 30 trabajadores del hospital.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Serán entre 500 a 550 los trabajadores del Hospital General de Tuxtepec, los que reciban la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, quedando pendientes unos 30 trabajadores de este nosocomio.

A las 8 de la mañana inicio la aplicación de esta segunda dosis, siguiendo todos los protocolos y contemplando a los trabajadores del área covid, así como personal de urgencias, área hospitalaria y personal administrativo, quienes van a recibir su vacuna en los próximos 3 días.

El Delegado del Hospital General de Tuxtepec, Marco Antonio Hernández, dijo que habrá personal que no va a recibir su vacuna y son aquellos que están positivos a covid en estos momentos, aquellos que están en espera de su resultado de covid, y otros más, siendo aproximadamente 30 los que no van a recibir su vacuna pero que posteriormente serán contemplados para recibirla.

Esta segunda dosis se aplicará también al personal que está en confinamiento, por lo que por instrucciones de la Secretaría de Salud, es que una vez que pasen dos semanas posterior a la vacuna, se analizarán algunas alternativas para que este personal que está en confinamiento regresen, sumando de 60 a 100 trabajadores entre personal eventual, de esta sección sindical y se otras más .

Este miércoles arribaron a la Región de la Cuenca del Papaloapan 1 700 vacunas para la segunda dosis para el personal de salud, tanto del IMSS, como ISSSTE pero también de los hospitales de Loma Bonita, San Miguel Soyaltepec, Valle Nacional, Lombardo y Hospital General de Tuxtepec.

Con estas vacunas se complementará el esquema de la segunda dosis al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla en estos centros, ya que la primera dosis la recibieron el 13 de enero.

FOTO: Archivo

