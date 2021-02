Presenta IEEPO Guía para el Acceso a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Migración y Trabajo Infantil

-Es una herramienta útil, práctica y pertinente, para que las escuelas de educación básica del estado asuman el compromiso de garantizar el ingreso, permanencia, tránsito y egreso de la población infantil.



Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de febrero de 2021.- Como parte de las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las y los connacionales, impulsadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que encabeza el director general, Francisco Ángel Villarreal, presentó la Guía para el Acceso a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Migración y/o Trabajo Infantil.

Esta guía representa una herramienta útil, práctica y pertinente, para que las escuelas de educación básica del estado asuman el compromiso de garantizar el ingreso, permanencia, tránsito y egreso de la población infantil. Fue elaborada de manera coordinada por el IEEPO, la Asociación Civil Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda) y World Vision México, a través de su programa “Campos de Esperanza”.

Al dar a conocer este material con la representación del Director General del IEEPO, la directora para la Atención de los Derechos Humanos, Marlene Aldeco Reyes Retana, expuso el contenido de la misma, la cual surge de la inquietud que realizan los propios docentes para atender a la niñez y adolescentes.

Señaló que la imposibilidad de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración o pertenecientes a contextos de familias jornaleras migrantes, cumplan con su escolaridad obligatoria tiene impactos negativos no solo inmediatos, sino a mediano y largo plazo; por lo que el IEEPO tienen como principal tarea garantizar acceso a la educación y puedan ejercer este derecho.

Es por ello que se diseñó esta guía que se suma a una serie de acciones tendientes a eliminar barreras y contrarrestar prácticas que impiden el ingreso oportuno de la niñez en el sistema educativo.

“Esperamos que todo el personal en activo que se ubique en las escuelas de educación básica de Oaxaca, pueda encontrar en ella respuestas directas y concretas ante los casos de la población infantil migrante que se les presenten, o en su caso, poder orientar a sus colegas, familias, autoridades comunitarias y municipales para que actúen de la manera más pertinente”, resaltó.

En tanto, la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Aída Ruiz García, señaló que esta institución se suma a las acciones que realiza el IEEPO con el fin de establecer alternativas de solución a favor de la comunidad migrante.

Celebró que se establezcan y compartan los requerimientos para el ingreso de niñas, niños y adolescentes que no presenten documentos de escolaridad; pero aún más importante, el que autoridades educativas en coordinación con padres, madres de familia o tutores, determinen el método pedagógico más conveniente para su ubicación en el grado escolar que corresponda y las medidas compensatorias que fueran necesarias para nivelar los conocimientos.

Protección a los derechos de la niñez

En su intervención, la directora de Desarrollo y Vinculación de SiKanda, Bárbara Lazcano Torres, explicó que esta guía no solo es para docentes, madres y padres de familia, sino también para los integrantes de las diversas organizaciones civiles que atienden a la población migrante.

Expuso el contenido de la misma, la cual surge de la inquietud que realizan los propios docentes para atender a estos menores de edad, como doble nacionalidad, procesos administrativos, marco jurídico, fenómeno migratorio, educación migratoria, ingresos, egresos de instituciones educativas, registros y distinción de trabajo infantil, entre otros aspectos.

A su vez, la visitadora Especializada en Derechos de las Niñez de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Rosa Elena Manzano, comentó las diversas leyes que protegen las garantías de la educación a las que tienen derecho las niñas, niños y adolescentes, particularmente los que se encuentran en situación migratoria, por lo que esta guía cuenta con los elementos suficientes para velar por los mismos.

La maestra -con 30 años de servicio- Rosa Mayra Morales Castro, de la Primaria “Miguel Hidalgo” de Acatlán de Pérez Figueroa, también presentó su experiencia personal sobre la necesidad de atención educativa a las niñas y niños migrantes, como el estudiante que laboraba en el campo y se ausentaba de la escuela y como docente que ahora atiende a este tipo de alumnos.

El encuentro, moderado por Sebastián Espina dio la oportunidad a reflexionar en torno a las acciones necesarias para garantizar el acceso a los servicios educativos para niñas, niños y adolescentes en contextos de trabajo infantil y migración. La Guía para el Acceso a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Migración y/o Trabajo Infantil pueden encontrarla de forma digital en la página del IEEPO: www.oaxaca.gob.mx/ieepo/, SiKanda AC: https://sikanda.org/ y World Vision México: https://worldvisionmexico.org.mx.

