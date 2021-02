Inician aplicación de segunda dosis de vacuna Covid en hospital Presidente Juárez del ISSSTE en Oaxaca

-Tienen ocupadas 25 de las 36 camas habilitadas, es decir que la ocupación hospitalaria del 69. 4 por ciento.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Personal médico del Hospital Presidente Juárez del ISSSTE inició este jueves con la aplicación de la segunda dosis contra el Covid, esto luego de que llegó un embarque de 20 mil vacunas este miércoles a la entidad y que se llevó a cabo la distribución a los hospitales en las ocho regiones de la entidad.

El Director del Hospital Presidente Juárez del ISSSTE Jesús Gonzalo López Cruz, informó que hasta el momento se han presentado algunos síntomas leves en el personal a los que se les ha aplicado la vacuna, como el caso de dolor en dónde se aplicó la dosis, dolor de cabeza y fiebre.

Señaló que con la aplicación de la segunda dosis, se está protegiendo al noventa y cinco por ciento la inmunización de los trabajadores de este hospital, dando certeza así para que se continúe brindando la atención médica sin dejar de lado las medidas sanitarias, asimismo indicó que hacen falta alrededor de cien trabajadores a los que se les aplique la primera dosis de la vacuna.

Finalmente dijo que el hospital Presidente Juárez del ISSSTE cuenta con 36 camas para atención de pacientes con Covid, de las cuales están ocupadas 25 es decir que la ocupación es del 69.4 por ciento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario