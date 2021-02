El gobierno de Alejandro Murat le ha cumplido a la Mixteca: IMM

Comunicado

Huajuapan de León, Oax. 17 de febrero del 2021.- Las giras de trabajo por las regiones de Oaxaca, nos permite conocer las necesidades reales de las familias oaxaqueñas. Por ello, la señora Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, visitó el municipio de Huajuapan de León, en la región de la Mixteca, con la finalidad de entregar diversos apoyos para las y los habitantes de esta población y localidades aledañas.

A su arribo a este municipio, aplicando las medidas sanitarias correspondientes, la esposa del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, saludó a las autoridades municipales y a medios de comunicación que se dieron cita a este evento. Aprovechó la ocasión para comentar sobre las diversas obras realizadas en este municipio de la Mixteca. En total se han invertido más de 229 millones de pesos en obras, enfatizó.

Entre las acciones que destacan está el compromiso que venimos a cumplir el día de hoy, la adquisición de material didáctico y equipo para el Centro de Atención Múltiple 4 de la cabecera municipal; asimismo, en equipo con el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), se construyó el techado y la plaza cívica, que implicó una inversión de casi 2 millones de pesos, señaló la esposa del Mandatario Estatal.

“Seguimos consolidando nuestros programas, la verdad es que vamos a seguir trabajando de la mano, en el caso de niñas y niños con discapacidad, con los Centros de Atención Múltiple (CAM). Vamos a gestionar el año que viene materiales de apoyo, este año hicimos una inversión de infraestructura en cada uno de los CAM del estado, más de 43 MDP en inversión. Durante años nadie los había volteado a ver, eran las escuelas más olvidadas de todo el estado, es así que nos dimos a la tarea de remodelarlas. Estoy muy contenta de saber que en todos los CAM hay una acción de infraestructura. Este gobierno ha hecho realidad el sueño de este grupo vulnerable, de contar con instalaciones dignas y de calidad”, recalcó Ivette Morán de Murat.

Además, la presidenta honoraria resaltó que, en esta región, se instaló el Centro Regional de Servicios Administrativos (CRESA), en beneficio de más de 83 mil personas. Se invirtieron más de 26.7 millones de pesos. También se rehabilitó la planta potabilizadora y se comenzó una obra de captación de agua. Proyectos en los que se destinaron más de 25 millones de pesos en beneficio de, aproximadamente, 53 mil ciudadanos y ciudadanas.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA), se amplió el rastro municipal de esta hermosa ciudad. Para esta obra se invirtieron más de 12 millones de pesos.

Otra de las grandes acciones realizadas para beneficio de nuestras paisanas y paisanos de este municipio, fue la gestión de más de 17 millones de pesos, ante la Secretaría de Energía (SENER), para que, a través del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), se pudiera construir el Jardín Solar Fotovoltaico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Posteriormente, Ivette Morán de Murat entregó 100 auxiliares auditivos y 13 sillas de rueda a personas con discapacidad motriz y auditiva. La presidenta DIF indicó que anteriormente estas solicitudes tardaban en ser respondidas o en su caso nunca le daban su atención, por esta razón, se crearon las delegaciones regionales en las ocho regiones, para que la asistencia social esté más cerca de todas y todos.

“Cada vez es más difícil para las personas adquirir o comprar estos aparatos, sobre todo por la afectación que está dejando la pandemia, pero hoy, venimos a cumplir el sueño de muchas personas. Es grato presenciar como una persona pasa de no escuchar nada a poder oír lo que sus familiares le dicen. Me llena de mucha ilusión ver como este gobierno, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, sigue trayendo recursos, sigue siendo un gobierno de acciones, un gobierno que no viene a prometer ni a ofrecer nada, sino a traer acciones reales a todos los municipios, con el apoyo de la federación”, subrayó la esposa del gobernador.

Cabe resaltar que el monto de inversión para la entrega de auxiliares auditivos y aparatos funcionales fue superior a 256 mil pesos, con ello, se impulsa la inclusión en este municipio de la Mixteca.

En equipo con el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, apoyamos a las ligas deportivas de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León; se entregó equipamiento a profesores de la Zona Escolar Número 22 de Escuelas Secundarias Generales y a la Escuela Primaria Álvaro Obregón.

Para finalizar, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, en compañía del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, entregó uniformes completos y certificados únicos policial (CUPs) a las y los policías de este municipio. Con la entrega de estos CUPs el Gobierno del Estado de Oaxaca fortalece las capacidades de evaluación y control de confianza de las y los policías, creando un Oaxaca más seguro.

Con estas acciones, Oaxaca crea, construye y crece.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario