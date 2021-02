Denuncian a Grupo Autofin Monterrey de defraudar a oaxaqueños

-Uno de los afectados dijo que depositó la cantidad de 31 mil pesos y no le han dado su préstamo.

–Quiso cancelar el contrato y le informaron que le devolverían mil 600 de los 31 mil que depositó.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado 4 de agosto de 2020 Germán Vásquez Carrasco firmó un contrato con la empresa Grupo Autofin Monterrey, quien afirma lo defraudó ya que le pidió la cantidad de 31 mil pesos con la promesa de que se le otorgaría un préstamo por 500 mil pesos.

Detalló que le pidieron que hiciera un depósito inicial por casi 17 mil pesos, para que el préstamo fuera autorizado, cuando llegó la fecha pactada, no se le otorgó el dinero que estaba solicitando, fue a reclamar y ahí le dijeron que su préstamo no había sido autorizado, la asesora que lo atendió ya no labora para la empresa.

Sin embargo le pidieron que realizara tres depósitos de 4 mil 600 pesos para que el préstamo se le autorizara situación que tampoco ocurrió, por ello acudió a las oficinas para cancelar el contrato, ahí le dijeron que al hacer dicho movimiento recibiría una penalización, y que solo le devolverían mil 600 de los 31 mil que había depositado a la empresa.

Miguel Ángel Ramírez, quien también dijo ser afectado, denunció que desde hace más de seis meses cumplió con todos los requisitos que le pidió la empresa para un préstamo en efectivo bajo el folio 2251760 de fecha 13 de marzo de 2020 con número de contrato 240-024-06 y folio 2261687 de fecha 27 de octubre de 2020 y hasta el momento no le han otorgado el préstamo.

Señalaron que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) no ha podido avanzar en el caso porque los atienden vía telefónica debido a la pandemia de la Covid-19.

