Así se aplicará la segunda dosis de vacunas Covid en el hospital civil Aurelio Valdivieso

-Se trata de la vacuna de Pfizer-Biontech y se pretende aplicar durante este jueves y viernes.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de la llegada de 20 mil dosis de la vacuna contra el covid de los laboratorios Pfizer-Biontech, este jueves iniciará la aplicación de la segunda dosis al personal médico que fue vacunado en días pasados.

En un comunicado se informó que la aplicación de esta segunda dosis se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero en la explanada del estacionamiento del nosocomio de acuerdo a una programación que se hizo de manera previa.

El jueves 18 de febrero se de ocho a diez de la mañana se le aplicará al personal de “Guardia A”, de 10 de la mañana a 3 de la tarde le corresponderá al turno matutino y de 4 de la tarde a 8 de la noche se le aplicará al personal del turno vespertino y del turno especial.

Para el viernes 19 de febrero se aplicará de la siguiente manera: de 8 a 10 de la mañana al personal de la “Guardia B”, de 10 de la mañana a 3 de la tarde al turno matutino, de 4 a 6 de la tarde al turno vespertino y de 6 de la tarde a 8 de la noche al personal que acudió el pasado 15 de enero en la noche.

El personal deberá presentar el comprobante de la aplicación de la primera dosis, si es que cuenta con él, una copia de la credencial de elector, copia de la CURP y llevar lapicero tinta azul, asimismo se informó que al personal que aún no ha recibido la primera dosis, deberán permanecer en espera hasta que haya un comunicado oficial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario