Abonará Ayuntamiento de Loma bonita 2 mdp a laudos, quedarán pendientes 8 mdp

-El Presidente informó que solicitarán al congreso local y a la Secretaría de Finanzas que los apoyen para pagar este dinero.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- Este jueves 64 demandantes exigieron al ayuntamiento de Loma Bonita, el pago de dos laudos, logrando que las autoridades les abonaran solo 2 millones de pesos y quedando pendientes 8 millones.

Los trabajadores llegaron con la intención de exigir todo el pago y si no tomarían acciones drásticas, sin embargo tras una reunión con el cabildo, aceptaron la propuesta que les dieron y fue la de abonarles en próximos días 1 millón de pesos a cada uno de los laudos.

Hasta el momento se han pagado 11 millones de estos dos laudos, en la administración de Nahim Morales Elvira se pagaron 3 millones de pesos, y en esta administración han pagado 8 millones, pero la deuda con este personal continua.

En total son 64 denunciantes, 54 que demandaron al ayuntamiento en el 2004 y 10 más en el 2011.

El Presidente Municipal Raymundo Rivera, informo que solicitó al congreso local y a la Secretaría de Finanzas para que les den un recurso extraordinario y salir de este problema y así pagar los 10 millones de pesos que quedan pendientes, ya que aseguró que el ayuntamiento no cuenta con este recurso y de pagarlo de su bolsa estarían afectando las finanzas de este municipio.

Dijo además que las administraciones pasadas hubieran hecho lo propio y no dejar que esto fuera creciendo, ya que el laudo del 2011 era de 3 millones de pesos pero como no se hicieron los pagos pertinentes a esta administración le llegó de 8 millones de pesos.

