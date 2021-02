Trabajadores de la salud en el Istmo, iniciarán paro de labores este jueves

-Esto debido a que los Servicios de Salud no cumplieron con su demanda de vacunar a todo el personal de primera línea.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Delegación de Jefatura Jurisdiccional 02 del Istmo de Tehuantepec, informó por medio de un comunicado que iniciarán un paro de labores a partir de este jueves 18 de febrero, esto luego de que los Servicios de Salud de Oaxaca, no cumplió su petición de que a más tardar este 17 de febrero se vacunara a todo el personal de primera línea de atención contra el Covid.

De acuerdo al comunicado que emitieron, tuvieron una reunión con el Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine, quien les informó que hasta el 23 de febrero se aplicaría la vacuna a todo el personal de primer nivel y de las oficinas administrativas, la molestia principal fue que este acuerdo se hizo de manera verbal y no por escrito.

Por ello es que decidieron iniciar una asamblea permanente a partir de este 18 de febrero, asimismo indicaron que desde que inició la pandemia el personal se han mantenido laborando de manera continua en la prestación de servicios a los pacientes y a pesar de esto, no se les ha aplicado la vacuna.

