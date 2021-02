Supervisa PC iglesias de Loma Bonita, en el marco del miércoles de cenizas

-Fueron 3 los centros religiosos que se supervisaron.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- El titular de Protección Civil de Loma Bonita, Omar Portugal Hipólito informó que este miércoles de ceniza estuvieron monitoreando de los centros religiosos con la finalidad de que cumplieran con todas las medidas de sanidad.

Fueron 3 los centros supervisados a quienes se les pidió que cumplirán con los protocolos como son la sana distancia, el cubrebocas, el uso del gel antibacteral al momento de ingresar y sobre todo sanitizar constantemente estos espacios, además se les sugirió no relajar las medidas.

Las iglesias supervisadas fueron la Parroquia Asunción, la Iglesia del Sagrado Corazón y la parroquia de la Virgen de Juquila.

Durante este miércoles de ceniza se espera que sean cientos de feligreses que acudan a estos tres espacios a recibir la ceniza, por lo que aprovechó y pidió a los ciudadanos a seguir con las medidas necesarias contra el covid, especialmente al salir a las actividades diarias.

Actualmente este municipio de Loma Bonita, registra 129 casos confirmados hasta el 12 de febrero.

