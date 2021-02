Realizan imposición de cenizas en la catedral de Oaxaca

-Permanecerán en horario corrido hasta las 6 de la tarde

Redacción

Este miércoles de ceniza se vivió de forma diferente en la catedral metropolitana de la ciudad de Oaxaca, ya que debido a la contingencia por covid-19, no se realizó la celebración eucarística como cada año, sin embargo, si se llevo a cabo la imposición de cenizas.

Elizabeth Hernández Perez, discípula de este templo, fue una de las encargadas de imponer las cenizas, quien menciono que este es un tiempo en que la gente acude a recibir este signo que es exterior, pero que también nos invita a la conversión.

Además, Hernández Perez, indicó que la iglesia celebrará este tiempo de manera distinta, pero recordando a la ciudadanía que habrá transmisiones por medio de las redes sociales, para quienes no puedan acudir a la imposición.

Cabe mencionar, que también están realizando entrega de ceniza para que lleven a su hogar, en caso de tener alguna persona mayor de edad, ya que por el covid-19 no pueden salir.

Por otra parte, señaló que las recomendaciones para entrar a la catedral son el uso de cubrebocas, la sanitización en la entrada y deben recibir las cenizas con mucha disposición.

“Este es un signo, que nos invita a arrepentirnos, encontrarnos con el señor, sobre todo es un tiempo en el que podemos encontrarnos con la misericordia de dios, buscar el perdón y es un tiempo propicio para ir cambiando en nuestra vida”, indicó.

Son al rededor de 35 personas las que han acudido a recibir las cenizas y permanecerán en horario corrido hasta las 6 de la tarde.

