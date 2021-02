Plataneros de Tuxtepec auguran crisis y escasez del producto local

-Esto debido a que no hay fruta, y por lo tanto tampoco ganancias para ellos



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Los próximos 7 meses serán difíciles para los plataneros del municipio de Tuxtepec, ya que aseguran que no habrá producto y por lo tanto tampoco van a poner tener ingresos.



El Comisariado Ejidal de San Bartolo Alberto López Moreno, dijo que en estos momentos la producción está al 30%, y que esta situación será así en los próximos 6 o 7 meses lo que es un panorama difícil, ya que además viene la época de sequía y que también es complicado para ellos.



Aseguró que además en estos momentos están pasando por una crisis económica muy fuerte ya que no cuentan con los recursos económicos para pagarle a su personal.



El productor dijo que este 30% de la producción equivale a 70 u 80 kilos por hectárea cuando en otras temporadas cortan hasta 400 o 500 kilos semanales, un número difícil para lo que comúnmente cosechan, además de que esta escases de producto ha provocado que el precio de esta fruta incremente en el municipio.



La escases de producto, explicó que se debe a que durante el pasado 24 de diciembre, el viento provocó daños en 431 hectáreas de plátano, en algunos casos las pérdidas llegaron a un 90% por hectárea.



Son en la zona alrededor de mil productores de San Bartolo, Santa Teresa, Papaloapan, Pueblo Nuevo, así como la Esmalta, San Rafael, Los Cobos, Las Limas y parte de Valle Nacional, y otros más.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario